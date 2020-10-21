В Штатах закрылся очередной банк

В США прекратил деятельность First City Bank of Florida. Он стал третьим американским банком с начала 2020 года, чью деятельность прекратили регулирующие органы. Об этом сообщила FDIC – Корпорация по страхованию депозитов США.

В Штатах закрылся очередной банк
Фото: lawtimes.ru

История вопроса

Закрытие не связано с коронавирусным экономическим кризисом. Причина — обанкротившийся банк долгое время испытывал проблемы с капиталом и качеством активов.

Депозиты First City Bank of Florida перейдут United Fidelity Bank, который находится в Индиане. Таким образом, владельцы депозитов обанкротившейся финансовой организации автоматически становятся вкладчиками United Fidelity Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

По состоянию на 30 июня 2020 года First City Bank of Florida располагал активами на сумму около $134,7 млн, объем вкладов составлял $131,4 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $10 млн.

Защита вкладчиков в США

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец второго квартала 2020 года участвовали 5066 банков и сберегательных учреждений.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.

Число проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года).

Максимальный уровень в 888 подобных финансовых институтов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
Боголюбов впервые подал иски против национализации ПриватбанкаБоголюбов впервые подал иски против национализации Приватбанка
Банк Goldman Sachs признает вину в коррупционном скандале и заплатит штраф $2,8 миллиардаБанк Goldman Sachs признает вину в коррупционном скандале и заплатит штраф $2,8 миллиарда
Экономические нормативы нарушили 10 банков — НБУЭкономические нормативы нарушили 10 банков — НБУ
ФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиардаФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиарда
Регулятор выдал рефинанс трем банкам на 567,6 миллионаРегулятор выдал рефинанс трем банкам на 567,6 миллиона
Нацбанк уже не влияет на судебные процессы по Приватбанку — РожковаНацбанк уже не влияет на судебные процессы по Приватбанку — Рожкова
НБУ продал на межбанке всего $1 миллион за неделюНБУ продал на межбанке всего $1 миллион за неделю
Шевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизацииШевченко рассказал, какой госбанк ближе всего к приватизации
ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме с розыгрышами в соцсетяхПриватБанк предупредил о мошеннической схеме с розыгрышами в соцсетях
ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов
Последние новости
Подгружаем последние новости