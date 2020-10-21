В Штатах закрылся очередной банк

В США прекратил деятельность First City Bank of Florida. Он стал третьим американским банком с начала 2020 года, чью деятельность прекратили регулирующие органы. Об этом сообщила FDIC – Корпорация по страхованию депозитов США .

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История вопроса

Закрытие не связано с коронавирусным экономическим кризисом. Причина — обанкротившийся банк долгое время испытывал проблемы с капиталом и качеством активов.

Депозиты First City Bank of Florida перейдут United Fidelity Bank, который находится в Индиане. Таким образом, владельцы депозитов обанкротившейся финансовой организации автоматически становятся вкладчиками United Fidelity Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

По состоянию на 30 июня 2020 года First City Bank of Florida располагал активами на сумму около $134,7 млн, объем вкладов составлял $131,4 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $10 млн.

Защита вкладчиков в США

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец второго квартала 2020 года участвовали 5066 банков и сберегательных учреждений.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.

Число проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года).

Максимальный уровень в 888 подобных финансовых институтов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.