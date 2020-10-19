Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб

Интерпайп вышел на турецкий рынок премиальных труб

Украинская промышленная компания "Интерпайп" осуществила первую поставку в Турцию премиальных труб с безмуфтовым соединением UPJ-F, которое соответствует наивысшему уровню требований CAL IV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, данный заказ был сложным для выполнения, поскольку конечный потребитель, Турецкая нефтяная компания (TPAO), выставила дополнительные технические требования, например, жесткая регламентация химического состава стали, фосфатирование концов труб и т.д. Кроме того, турецкий заказчик предъявил особые требования к наружной резьбе UPJ-F, чтобы она прошла абразивную обработку.

Выход на турецкий рынок премиальных труб – ключевой этап развития компании, подчеркивается в сообщении. Напомним, что недавно в Турции открыли крупное месторождение газа в Черном море. Поэтому "Интерпайп" рассчитывает принять участвовать в тендерах по обеспечению этого месторождения премиальной продукцией.

"Для "Интерпайп" этот заказ стратегически важен. Всего три производителя в мире выпускают подобные уникальные соединения. Мы показали турецкому рынку, на котором постоянно конкурируем с китайскими производителями, что Компания может выполнять сложные проектные заказы быстро в срок. Первая поставка UPJ-F в Турцию позволит укрепить наши позиции на этом рынке премиальных соединений. Наша стратегия – наращивать отгрузки продукции премиального сегмента во всем мире", - прокомментировал директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



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