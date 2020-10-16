Сотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследование

Для желающих работать удаленно в июле-сентябре зарплаты были на 9% выше - в среднем 12 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда от OLX Работа.

Сотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследование
Фото: habr.com

В предыдущем квартале работодатели предлагали даже чуть больше - примерно 12,5 тыс. грн. А средний доход при офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 тыс. грн.

Что изменилось

Вакансий удаленной работы стало на 22% больше, а украинцы интересуются ею втрое активнее - на одно объявление откликаются в среднем 13 человек (на «классическую» занятость отзываются менее чем 5).

При поиске работы по-прежнему самые активные студенты и молодежь на старте карьеры - на одно предложение трудоустроиться отдаленно отзываются в среднем 21 искатель работы.

При этом количество вакансий в офисе увеличилось на 32%, количество вакансий «дистанционки» - на 22%.

Топ-5 самых активных в поисках

Чаще всего работодатели ищут именно молодежь - в третьем квартале они активизировались и начали охотнее размещать вакансии для начинающих. Уровень дохода молодежи не изменился - им готовы платить те же 12,5 тыс. грн.

На втором месте по количеству вакансий для работы на дому сфера торговли и продаж - 1200 объявлений в третьем квартале. Работодатели озвучивали зарплату в размере 11,5 тыс. грн.

Сфера маркетинга и рекламы также продолжает развиваться в режиме удаленной работы - с июля по сентябрь здесь разместили 630 вакансий - на 12% больше, чем во втором квартале 2020-го. Выросли и зарплаты - на 5%. Сейчас работодатели готовы платить в среднем 10 тыс. грн в месяц.

Возможность найти удаленную работу есть и в транспортно-логистической сфере - например, диспетчером. В этой категории зарплаты повысили на 7%, или 1 тыс. грн - в июле - сентябре можно было получать в среднем 16 тыс. грн в месяц. Количество вакансий выросло на 58%.

Пятерку самых популярных среди работодателей сфер для удаленной занятости закрывает IT и телекоммуникации. За работу в мире диджитал готовы платить примерно 16,8 тыс. грн в месяц - столько же, как и в апреле - июне.

Топ-5 вакансий для «дистанционки»

Чаще всего на удаленную работу ищут офис-менеджеров - за третий квартал желающие получить должность могли выбрать место работы среди 600 вакансий. Платить им готовы в среднем 11,5 тыс. грн.

На втором месте менеджер Instagram-страницы - 370 предложений за июль-август 2020-му. Сейчас им обещают 18 тыс. грн - на 20% больше, чем во втором квартале.

Работать удаленно приглашают менеджеров по продажам, которые могут получать 12,5 тыс. грн в месяц. В третьем квартале для них было 360 вакансий.

Обустроить рабочее место дома могут и операторы call-центра, выбрав заманчивое предложение среди 300 вариантов. Зарплаты в этих сотрудников выросли на 67% - если во втором квартале им обещали 7,5 тыс. грн, то в третьем уже 12,5 тыс. грн.

Пятерку отдаленных вакансий закрывают администраторы, которым готовы были платить в среднем 15 тыс. грн в месяц - на 7% больше, чем в апреле - июне. За 3 месяца работодатели разместили почти 290 предложений.

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