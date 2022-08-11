Держстат оприлюднив дані інфляції за червень: українцям мають проіндексувати зарплату

Інфляція на споживчому ринку в червні склала 103,1% в порівнянні з травнем 2022 року, інформує ZN.ua.

Згідно даних Держстата, у червні 2022 року інфляція на споживчому ринку склала 103,1% в порівнянні з травнем 2022 року. І оскільки відбулося перевищення порогу в 103%, в Україні має відбутися індексація заробітних плат.

Суму індексації отримують шляхом множення заробітної плати на коефіцієнт індексації.

З урахуванням рівня інфляції в 103,1%, індекс у серпні становитиме 3,1.

Індексується тільки та частина зарплати, яка дорівнює діючому прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Частина зарплати, яка перевищує цей показник, залишається незмінною.

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становить 2 600 грн.

Отже, сума індексації у серпні становитиме 80,60 грн.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про індексацію грошових доходів населення", право на індексацію зарплат виникає в працівників тоді, коли перевищено певний індекс споживчих цін. Починаючи з січня 2016 року поріг індексації встановлено у розмірі 103%.

Воєнний стан не знімає з роботодавців обов'язок індексувати заробітну плату працівників, які працюють на умовах повної або часткової зайнятості.

Водночас якщо працівник перебував у відпустці цілий місяць або хворів весь місяць, то індексація не нараховується. Оскільки немає зарплати, на яку можна було б нарахувати індексацію (а виплати, розраховані із середньої зарплати, не індексуються).

Оплата, яка виплачується працівникам за час простою, також не підлягає індексації.

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні 2022 р. порівняно з травнем 2022 р. становила 103,1%.

Зокрема, в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця. На 10,9–4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.

Ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг і телефонного обладнання на 3,0%.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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