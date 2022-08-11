Держстат оприлюднив дані інфляції за червень: українцям мають проіндексувати зарплату
Інфляція на споживчому ринку в червні склала 103,1% в порівнянні з травнем 2022 року, інформує
Згідно
Суму індексації отримують шляхом множення заробітної плати на коефіцієнт індексації.
З урахуванням рівня інфляції в 103,1%, індекс у серпні становитиме 3,1.
Індексується тільки та частина зарплати, яка дорівнює діючому прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Частина зарплати, яка перевищує цей показник, залишається незмінною.
З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становить 2 600 грн.
Отже, сума індексації у серпні становитиме 80,60 грн.
Нагадаємо, відповідно до закону
Воєнний стан не знімає з роботодавців обов'язок індексувати заробітну плату працівників, які працюють на умовах повної або часткової зайнятості.
Водночас якщо працівник перебував у відпустці цілий місяць або хворів весь місяць, то індексація не нараховується. Оскільки немає зарплати, на яку можна було б нарахувати індексацію (а виплати, розраховані із середньої зарплати, не індексуються).
Оплата, яка виплачується працівникам за час простою, також не підлягає індексації.
Зокрема, в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця. На 10,9–4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.
Одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.
Ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг і телефонного обладнання на 3,0%.