Новостей.COM ⇒
2022-09-14
З 1 грудня в Україні буде збільшено мінімальну зарплату
Вона буде стабільною протягом наступного року
В Україні піднімуть мінімальну зарплату© Андрій Товстиженко, DT.UA
В Україні планово збільшать мінімальну заробітну плату до 6,7 тисяч грн уже з 1 грудня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", - сказав Шмигаль.
В той же час він наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати, але пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.
Артем Руденко, ZN.ua