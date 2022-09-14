З 1 грудня в Україні буде збільшено мінімальну зарплату

Вона буде стабільною протягом наступного року

З 1 грудня в Україні буде збільшено мінімальну зарплату
В Україні піднімуть мінімальну зарплату
© Андрій Товстиженко, DT.UA

В Україні планово збільшать мінімальну заробітну плату до 6,7 тисяч грн уже з 1 грудня. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наступного року ми плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться в грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року", - сказав Шмигаль.

В той же час він наголосив, що, на жаль, уряд поки що не вбачає можливості подальшого збільшення мінімальної зарплати, але пенсії буде проіндексовано з 1 березня 2023 року.


Артем Руденко, ZN.ua





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