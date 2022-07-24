До 100 тисяч гривень на місяць: яку зарплату та роботу пропонують українцям за кордоном

На повній зайнятості українським біженцям в Європі роботодавці пропонують від 28,4 тисяч гривень. Хоч біженці за кордоном одержують менше місцевих жителів, у середньому вони можуть заробляти втричі більше, ніж в Україні.

Про це йдеться у статистиці grc.

Майже кожен четвертий роботодавець в Європі пропонує біженцям з України місячну зарплатню від 52,5 тисяч гривень. У 21% вакансій середня ЗП - 76,5 тисяч гривень. Водночас у 13% вакансій пропонують для українських біженців від 100 тисяч гривень в місяць.

За даними grc, третина вакансій - зі сфери ІТ, де середня ЗП - 86 700 гривень. 25% пропозицій - продавці, касири та менеджери з продажу, із середним заробітком у 50 700 гривень на місяць. Також за кордоном українцям пропонують роботу у сфері маркетингу, реклами та PR за 82 400 гривень.

Варто зазначити, що 24% пропозицій надходить з Польщі, де спростили та прискорили працевлаштування іноземців. Влітку більше вакансій з’явилося у готельно-ресторанній галузі та сільському господарстві. Розміщено багато пропозицій працювати на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, а також на будівництві.

Фото: grc.ua

Раніше "Апостроф" писав, Київський міський центр зайнятості на початку літа пропонував близько 1500 вакансій, серед яких спеціалістам можуть платити зарплати від 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні створять єдину базу вакансій, інформує Апостроф.


Катерина Глянько, Апостроф





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