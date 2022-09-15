Робота в Києві: кому простіше влаштуватися і яку зарплату пропонують

Нинішнє становище в країні призвело до того, що роботу не можуть знайти навіть фахівці з досвідом. Грунтуючись на документах Київського міського центру зайнятості, стало відомо, кому найважче знайти роботу в столиці, скільки в середньому пропонують роботодавці, і яких фахівців Київ потребує найбільше.

Дуже багато українців втратили роботу після російського вторгнення і не мають стабільного доходу. Хтось живе на допомогу від держави, хтось шукає підробітку чи неофіційні джерела прибутку.

Враховуючи, що до Києва приїхало дуже багато мешканців інших областей, що рятуються від війни, зріс попит на деякі вакансії. За даними столичного центру зайнятості на певні вакансії претендує одразу четверо безробітних. Найчастіше це працівники фінансової та страхової діяльності; розміщення та харчування; операцій із нерухомим майном; інформації та телекомунікації; будівництва.

У середньому зарплата по Києву становить лише 10 тисяч гривень.

Найбільше в столиці потребують сімейних лікарів, електро- та газозварювальників, вчителів, швачок, слюсарів та сантехнік, двірників, фармацевтів, соціальних робітників, інструкторів з фізкультури, музичних керівників, вихователів закладів дошкільної освіти, електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання, робітників комплексного прибирання та утримання прибудинкової території.

Також у Києві роботодавці потребують бухгалтерів, продавців-консультантів, менеджерів різних спеціалізацій, адміністраторів, водіїв, комірників, касирів торговельних залів, інженерів, економістів, охоронців та керівників різного рівня.

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