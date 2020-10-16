Прокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничестве

Обвинение охватывает 20-летний период и включает обвинения в отмывании денег, заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура США обвинила 79-летнего миллиардера в наибольшем налоговом мошенничестве
Фото: https://www.bloomberg.com/

Министерство юстиции США предъявило обвинение миллиардеру из Техаса в самом крупном деле о налоговом мошенничестве в истории США. 79-летнего Роберта Брокмана подозревают в том, что с 1999 по 2019 год он скрыл от Службы внутренних доходов США около 2 миллиардов долларов прибыли.

Об этом пишет

The Hill.

Отмечается, что генеральному директору Reynolds and Reynolds, компании-разработчика программного обеспечения из Огайо, предъявлено обвинительное заключение по 39 пунктам. Обвинение охватывает 20-летний период и включает обвинения в отмывании денег, заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов.

Прокурор США Дэвид Андерсон уточнил, что Брокману были предъявлены обвинения в двух схемах: схеме налогового мошенничества и схеме мошенничества с инвесторами.

Брокмана подозревают в том, что он выводил необлагаемый доход от прироста капитала на секретные банковские счета на Бермудских островах и в Швейцарии. Миллиардер вносил записи задним числом и общался с сообщником с помощью кодовых слов и зашифрованных методов.

В другой схеме Брокман якобы манипулировал долговыми ценными бумагами своей собственной компании в период с 2008 по 2010 год, получив таким образом около 67,8 миллионов долларов через третью сторону. Как генеральному директору ему было запрещено покупать долговые ценные бумаги компании без предварительного уведомления и прозрачности.

Брокман должен предстать перед судом в Сан-Франциско в четверг.

"Обвинения в налоговом мошенничестве на сумму 2 млрд долларов является крупнейшим налоговым обвинением в отношении физического лица в Соединенных Штатах", - сказал Андерсон.

"Сложность не скроет преступление от правоохранительных органов. Изящество не является защитой от федеральных уголовных обвинений", - отметил он.

Напомним, Государственный департамент США предлагает вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы.

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