Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен

Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества продал первый спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт". Покупателем стала компания из группы Nemiroff.

Об этом сообщается на сайте ФГИ.

Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua

"В рамках утвержденной Кабинетом министров программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы произошла приватизация Немировского места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов ГП «Укрспирт», которое было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49 565 714 грн, и было приватизировано ООО «ЛВН Лимитед» за 55 083 333 гривен", - говорится в сообщении.

Владельцем "ЛВН Лимитед" является лихтенштейнская компания Nemiroff Intellectual Property Establishment, за которой стоят Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Отмечается, что завод был продан по цене на 5 млн гривен выше стартовой. В ФГИ отметили, что роста цены удалось достичь "благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов, которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок".

Компания - победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе, однако предложила более высокую цену для получения конкурентного преимущества.

"Благодаря защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн гривен для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов", - сообщили в ФГИ.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", и Государственного концерна "Укрспирт".

12 августа Кабмин утвердил программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы. На первом этапе ФГИ получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП "Укрспирт", так называемых МОД - мест осуществления деятельности. Немировский МОД - один из них.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию.

Первые заводы "Укрспирта" должны были выставить на аукцион до 15 мая 2020 года.

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