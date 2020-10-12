Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается

Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается

По прогнозу японского Министерства экономики, торговли и промышленности (Meti), производство стали в стране составит в четвертом квартале 2020 г. 21,1 млн т. Это будет на 12% больше, чем в третьем квартале, но на 10,7% уступит показателю октября-декабря 2019 г.

Как отмечает Meti, спрос на стальную продукцию постепенно восстанавливается, прежде всего, в автомобилестроении. Видимое потребление в четвертом квартале прогнозируется на уровне 19,5 млн. т, что на 4,1% превысит уровень предыдущего периода, но будет на 10,1% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Японский экспорт стали в завершающие три месяца 2020 г. оценивается в 6,2 млн т. Рост по сравнению с третьим кварталом составит при этом только 1,5%, а спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8,7%.

Улучшение внутренней конъюнктуры способствует возвращению в строй остановленных ранее мощностей. Так, корпорация JFE Steel уже в сентябре возобновила выплавку чугуна на одной из доменных печей, а Nippon Steel планирует аналогичные действия в конце ноября.


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