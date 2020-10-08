Тигипко хочет купить Проминвестбанк — СМИ

Кипрская компания Luregio Limited, часть акций которой принадлежат владельцу ТАСкомбанка и Универсалбанка Сергею Тигипко, намерена опосредованно купить более 50% Проминвестбанка. Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета, пишет stockworld.com.ua.

Фото: delo.ua

Планы

Сегодня, 8 октября, АМКУ планирует рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения компании Luregio Limited (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Финансовая Компания „Фортифай“ (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Также планируется рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения компании Luregio Limited на опосредованное приобретение через ООО „Финансовая Компания “Фортифай» акций публичного акционерного общества Проминвестбанк, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Предыстория

АМКУ решением от 13 декабря 2019 года разрешил кипрской компании T.A.S. Overseas Investments Limited, основным акционером которой является Сергей Тигипко, приобрести акции Luregio Limited, что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

ООО «Финансовая Компания „Фортифай“ зарегистрирована в июне 2019 года. Ее конечными бенефициарами с долями в 50% являются Лариса Рыбенкова и киевская „Финансовая компания «Финевровектор».

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициаром ФК «Фортифай» значился Сергей Фаткуллин.

Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина являются помощниками народного депутата от «Слуги народа» Олега Дунды, который до избрания в парламент был директором компании «А.В.С.», связанной с «приватовцами». Олег Дунда в 2001-2007 годах работал в Приватбанке.

Дунда известен еще и тем, что подал более 1650 из 16 600 поправок в «антиколомойский» закон о Приватбанке.

Напомним

4 марта 2020 года 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 269 млн грн без указания имени покупателя.

Компания «Альтана Капитал» от имени, за счет и по поручению «Фортифай» на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций Проминвестбанка, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем «Фортифай» выплатила полную стоимость акций — 268,7 млн грн — в рамках выполнения требований регламента биржевых торгов.

Но арест акций ПИБа, наложенный 5 сентября 2018 года, не позволил завершить сделку, а именно — перевести акции банка со счета владельца на счет финкомпании.