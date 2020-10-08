Всемирный банк предсказал рост количества бедных в мире впервые за 20 лет

Количество бедных людей в этом году, по прогнозам Всемирного банка, увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса.

Количество людей в состоянии крайней бедности по итогам 2020 года увеличится впервые более чем за 20 лет на фоне пандемии COVID-19.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ), передает "Интерфакс-Украина".

По прогнозу института, число людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса. В 2020-2021 гг. эта цифра увеличится на 150 млн.

"Из-за пандемии и глобальной рецессии более 1,4% мирового населения окажется в состоянии крайней бедности. Для того, чтобы развернуть ситуацию к сокращению бедности, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - отмечает президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди, живущие менее чем на $1,9 в день. Число таких людей в этом году, как ожидается, составит от 9,1% до 9,4% мирового населения.

При отсутствии пандемии коронавируса уровень "крайней бедности" в мире в текущем году составил бы 7,9%, отмечают в ВБ.

Напомним, Всемирный

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