Зеленые инвесторы начали массово подавать иски к Украине

Зеленые инвесторы начали массово подавать иски к Украине

Компании, которые инвестировали в строительство генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подали иски к ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок), чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Согласно реестру исков к ГарПоку, таких компаний более 50, передает БизенсЦензор.

Совокупный объем средств, которые намерены отсудить компании у госпредприятия – более 630 млн грн.

6 октября Европейско-украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация написали письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю, где сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

В частности, из-за того, что в июле текущего года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из ВИЭ превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца этого года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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