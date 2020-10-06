Наблюдательный совет ОТП Банка временно назначил нового главу правления
Наблюдательный совет ОТП Банка назначил с 31 октября исполнять обязанности председателя правления банка Владимира Мудрого. Об этом банк
Временно исполнять обязанности руководителя банка Владимир Мудрый будет до момента согласования его кандидатуры Нацбанком. Предполагается, что после согласования он займет эту должность.
Как сообщил банк, с 2008-го по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в ОТП Банке, а с 7 августа 2012 года – членом правления банка.
Наблюдательный совет банка тем же решением от 2 октября прекратил полномочия председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача с 30 октября 2020 года. Тамаш Хак-Ковач занимал эту должность с 1 марта 2012 года.
Кратко
- По данным НБУ, единственным акционером банка является OTP Bank Plc.
- ОТП Банк выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО «КУА „ОТП Капитал“ и ООО „ОТП Лизинг“.
- Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (57,052 млрд грн) ОТП Банк занимал 10-е место среди 75 действовавших в стране банков.