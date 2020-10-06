Наблюдательный совет ОТП Банка временно назначил нового главу правления

Наблюдательный совет ОТП Банка назначил с 31 октября исполнять обязанности председателя правления банка Владимира Мудрого. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Временно исполнять обязанности руководителя банка Владимир Мудрый будет до момента согласования его кандидатуры Нацбанком. Предполагается, что после согласования он займет эту должность.

Как сообщил банк, с 2008-го по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в ОТП Банке, а с 7 августа 2012 года – членом правления банка.

Наблюдательный совет банка тем же решением от 2 октября прекратил полномочия председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача с 30 октября 2020 года. Тамаш Хак-Ковач занимал эту должность с 1 марта 2012 года.

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