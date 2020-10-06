Наблюдательный совет ОТП Банка временно назначил нового главу правления

Наблюдательный совет ОТП Банка назначил с 31 октября исполнять обязанности председателя правления банка Владимира Мудрого. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наблюдательный совет ОТП Банка временно назначил нового главу правления
Фото: kupitkremenchug.com.ua

Временно исполнять обязанности руководителя банка Владимир Мудрый будет до момента согласования его кандидатуры Нацбанком. Предполагается, что после согласования он займет эту должность.

Как сообщил банк, с 2008-го по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в ОТП Банке, а с 7 августа 2012 года – членом правления банка.

Наблюдательный совет банка тем же решением от 2 октября прекратил полномочия председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача с 30 октября 2020 года. Тамаш Хак-Ковач занимал эту должность с 1 марта 2012 года.

Кратко

  • По данным НБУ, единственным акционером банка является OTP Bank Plc.
  • ОТП Банк выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО «КУА „ОТП Капитал“ и ООО „ОТП Лизинг“.
  • Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (57,052 млрд грн) ОТП Банк занимал 10-е место среди 75 действовавших в стране банков.

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