В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды

В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды

Экспорт железной руды Бразилии в сентябре увеличился на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 37,86 млн тонн после того, как Vale увеличила темпы производства.

По данным Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, объем поставок в прошлом месяце является самым большим с декабря 2015 года, когда Бразилия экспортировала месячный рекорд в 39,5 миллионов тонн.

По сравнению с августом в сентябре отгрузка бразильской железной руды увеличилась на 21%.

Vale возобновила полную работу на своем заводе Viga в четверг после того, как судья отменил постановление о приостановлении работы на этом заводе, говорится в заявлении горнодобывающей компании.

Компания сообщила, что операции на обогатительной фабрике были приостановлены на шесть дней, поскольку она исправляла предполагаемые проблемы, связанные с ее разрешением на эксплуатацию.

По данным горнодобывающей компании, остановка привела к исчезновению с рынка 11 тыс. тонн мелкозернистой железной руды в день.



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