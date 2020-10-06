В сентябре Бразилия увеличила экспорт руды

Экспорт железной руды Бразилии в сентябре увеличился на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 37,86 млн тонн после того, как Vale увеличила темпы производства.



По данным Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, объем поставок в прошлом месяце является самым большим с декабря 2015 года, когда Бразилия экспортировала месячный рекорд в 39,5 миллионов тонн.



По сравнению с августом в сентябре отгрузка бразильской железной руды увеличилась на 21%.



Vale возобновила полную работу на своем заводе Viga в четверг после того, как судья отменил постановление о приостановлении работы на этом заводе, говорится в заявлении горнодобывающей компании.



Компания сообщила, что операции на обогатительной фабрике были приостановлены на шесть дней, поскольку она исправляла предполагаемые проблемы, связанные с ее разрешением на эксплуатацию.



По данным горнодобывающей компании, остановка привела к исчезновению с рынка 11 тыс. тонн мелкозернистой железной руды в день.

