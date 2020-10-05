Банк «Хрещатик» ликвидирован. Выплаты завершены — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил о завершении процедуры ликвидации и выплат по неплатежеспособному банку «Хрещатик». Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Банк «Хрещатик» ликвидирован. Выплаты завершены — ФГВФЛ
Фото: lb.ua

Завершающие шаги

В соответствии с законодательными требованиями 2 октября 2020 года в Единый реестр юридических лиц (ЕГР) была внесена запись о прекращении деятельности банка как юридического лица. «Поэтому ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным», — уточняется в сообщении Фонда.

При этом требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка прекращены.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка «Хрещатик» получено более 2,7 млрд грн.

Кроме того, в соответствии с законодательством Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка «Хрещатик» завершены 2 октября 2020.

Хроники ликвидации

Временная администрация была введена в банк 5 апреля 2016.

Клиенты банка «Хрещатик» в июле 2016 года обратились в суд с иском к Нацбанку, в котором просили признать противоправным отнесение банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных. Суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

НБУ отметил, что одним из аргументов для принятия судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день, однако проигнорировали тот факт, что основанием для решения регулятора было нарушение нормативов.

В связи с этим Нацбанк еще в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения судов. Суд высшей инстанции частично удовлетворил его.

Верховный суд Украины 16 мая 2019 года возобновил юридический факт неплатежеспособности банка «Хрещатик», отменив решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов от 14 июня 2019 года принял решение от 18 июня 2019 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Просто цифры

  • По состоянию на 1 октября 2020 года выплачено 94,2 млрд грн возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.
  • Получили возмещение 2 млн человек.
  • На счета неплатежеспособных банков поступило 38,2 млрд грн от реализации активов и имущества этих банков.
  • 73 банка являются участниками Фонда.

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