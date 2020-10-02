Среди покупателей Проминвестбанка появились люди Коломойского

В финкомпании "Фортифай", которая в марте стала победителем аукциона по принудительной продаже госисполнителями 99,77% акций Проминвестбанка, изменились собственники.

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициаром ООО "ФК "Фортифай" числился Сергей Фаткуллин. Теперь же бенефициарами этой финкомпании указаны Лариса Рибенкова и ООО "ФК "Финевровектор", владельцами которого, кроме Ларисы Рибенковой, значатся также Людмила Осыкина и Дмитрий Пономарев.

Об этом пишет Finbalance.

Лариса Рибенкова и Людмила Осыкина - помощницы нардепа Олега Дунды (из фракции "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с "приватовцами" (также сообщалось, что в 2001-2007 годах Олег Дунда работал в ПриватБанке).

"Да, среди учредителей ООО "А.В.С." - ООО "КУА "Финансовый капитал"- одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 года о взыскании 159 млн долл. с РоSSии в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией . В рамках исполнительного производства по выполнению указанного судебного решения в марте и состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка", - пишет издание.

Олег Дунда известен в том числе и тем, что подал более 1650 поправок к так называемому "антиколомойському" закону, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения ПриватБанка под контроль бывших владельцев (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Упомянутая выше Людмила Осыкина в госреестре числится также одним из бенефициаров ООО "ТРК "Аверс" ОАО "Корпорация "Аверс", которое связывают с "приватовцами".

Ранее СМИ сообщали, что покупателем 99,77% акций Проминвестбанка могла стать компания, связанная с инвестфондом VR Capital, "который профинансировал сделку и фактически стал реальным покупателем банка". Однако собеседники Finbalance на рынке отмечали, что реальными покупателями Проминвестбанка могли стать структуры, близкие к Павлу Фуксу (ранее интересовался Проминвестбанком) и Виталию Хомутыннику.

Напомним, в начале марта Проминвестбанк был продан на бирже ПФТС за 269 млн гривен. Акции изъяла и выставила на продажу фирма Коломойского.

"Приватовцы" обжаловали в судебном порядке результаты мартовского аукциона по продаже 99,77% акций Проминвестбанка (победителем которого с предложением 268,7 млн грн стала финкомпания "Фортифай"), настаивая, что он был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась заниженной.