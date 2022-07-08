Люди готові на будь-яку роботу: які вакансії та зарплати пропонують в Україні під час війни

В Україні спостерігається небувалий ажіотаж на ринку праці – робота потрібна тисячам наших співвітчизників. Однак кількість вакансій набагато нижча, ніж резюме. Стало відомо, яка ситуація із зарплатами під час війни.

Ринок праці в Україні поступово відновлюється. За даними спеціалізованого сайту з пошуку роботи Work.ua, найбільше вакансій у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Спостерігається високий попит на менеджерів з продажу, продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів та кухарів. Найбільше пропозицій у сферах обслуговування, адміністрування та інформаційних технологій.

Багато претендентів погоджуються на нижчі зарплати, ніж довоєнні. Вони готові до зниження заробітку до 50% того, що мали до повномасштабного нападу Росії на нашу країну.

Примітно, що українці часто ігнорують вимоги у вакансіях та надсилають резюме, не вміючи необхідних навичок та досвіду. Виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Юлія Гречко пояснила, чому так відбувається.

"Це про що говорить? Про те, що люди опинилися без роботи, у них уже скінчилися запаси, вони готові йти на будь-яку роботу. Вони просто розсилають своє резюме всюди. І якщо роботодавець пропонує такі зарплатні умови, а люди подаються — їх влаштовує, вони готові йти на умови із заробітних плат набагато нижче, ніж ті, які були до війни", - зазначила фахівець.

Головний редактор журналу "Будні" сайту robota.ua Юлія Далібук розповіла, що роботодавці бачать готовність претендентів знижувати вимоги щодо зарплати вже на етапі співбесіди. Українці, які розраховують на щомісячний гонорар 20 тисяч гривень, погоджуються на 15-16 тисяч, якщо бачать реальне місце роботи.

У Європейській бізнес асоціації наголосили, що у червні збільшилася кількість компаній, які повністю виплачують зарплату співробітникам. Проте більшість підприємств не може забезпечити персоналу довоєнний рівень доходу.

Нагадаємо, що Верховна Рада України вирішила скасувати збереження місця роботи та заробітної плати для мобілізованих українців.