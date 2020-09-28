Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.

Как сообщает International Steel, аналитики Morgan Stanley в своем последнем сообщении для клиентов высказали "медвежий" прогноз по ценам на железную руду на следующие 12 месяцев.



Как отмечают специалисты,"поставки от Vale растут, а спрос со стороны Китая (производство стали) снижается. Это связано с поголдными условиями (зимой), когда замедляются темпы строительства. Кроме того, есть некоторая поддержка со стороны пополнения запасов в портах Китая".



Как отмечают аналитики, "ожидается, что цены на железную руду составят 100 долл. за тонну в четвертом квартале и упадут до 81 долл. в 2021 году".



