Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.

Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.

Как сообщает International Steel, аналитики Morgan Stanley в своем последнем сообщении для клиентов высказали "медвежий" прогноз по ценам на железную руду на следующие 12 месяцев.

Как отмечают специалисты,"поставки от Vale растут, а спрос со стороны Китая (производство стали) снижается. Это связано с поголдными условиями (зимой), когда замедляются темпы строительства. Кроме того, есть некоторая поддержка со стороны пополнения запасов в портах Китая".

Как отмечают аналитики, "ожидается, что цены на железную руду составят 100 долл. за тонну в четвертом квартале и упадут до 81 долл. в 2021 году".

МинПром по материалам МеталлТорг

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