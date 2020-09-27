На границе с Венгрией поймали контрабандиста, который хотел вывезти сигареты по поддельным дипломатическим документам

В ГПСУ не исключают причастности отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению контрабады через государственную границу.

В ночь с 25 на 26 сентября сотрудники Госпогранслужбы задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел на таможенном посту "Тиса" Закарпатской таможни ГФС.

"Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили полную подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что и номера автомобиля "Mercedes" с дипломатическими знаками также поддельные. Поэтому после прибытия к месту происшествия представителей ГУ ГФС в Закарпатской области, общей следственно-оперативной группой в составе оперативных сотрудников Чопского пограничного отряда и сотрудников органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, был осмотрен и микроавтобус. Выяснилось, что автомобиль был заполнен сигаретами "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время Государственной фискальной службе сообщено о выявленном уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 204 УК - "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". В действиях водителя также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

"Не исключается возможная причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению через государственную границу Украины табачных изделий", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.

Напомним, в Закарпатской области задержали мужчину, который во время обыска стрелял в полицейских. Инцидент произошел в селе Руськи Комаривцы возле Ужгорода.