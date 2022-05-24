Отток средств по картам за границей составляет $100 миллионов в день

Ежедневный объем операций за рубежом по гривневым картам, эмитированным в Украине, составляет около $100 млн, что оказывает значительное давление на резервы страны. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, пишет «Интерфакс-Украина».

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«У нас по картам каждый день $100 млн отток», — рассказал он.

Ограничение в действии

Национальный банк с 21 мая 2022 года снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карт наличную валюту.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое лимит на снятие валюты в банкоматах за рубежом с гривневых карт — до 50 тыс. грн.

Ранее «Минфин» писал, что по словам экс-президена «Киевстар» Петра Чернышева, НБУ создал проблемы для 6 миллионов украинских беженцев.