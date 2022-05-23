НБУ назвал новый лимит на снятие наличных с карты за границей

На фоне того, что Нацбанк отпустил курс доллара для банков, регулятор решил оставить возможность снятия средств за границей с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

В НБУ назвали новый лимит на снятие наличных с карты за границей

В пресс-службе НБУ сообщили, что граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных карт, не превышая лимит 100 тыс. грн в сутки. Этот лимит не касается оплаты товаров и услуг.

На большинство из них безналичные платежи за границей украинцы могут проводить без ограничений. Несмотря на уменьшение лимита на снятие гривен, украинцы и дальше будут иметь возможность снимать деньги с гривневых и валютных карт за рубежом. Однако, следует помнить, что теперь банки могут повышать курс валют на свое усмотрение. Рассчитываясь картой за рубежом, следует обратить внимание, по какому курсу конвертируется валюта. Ведь несмотря на то, что курс доллара НБУ остается неизменным - 29,25 грн за доллар, некоторые банки позволили себе поднять курс до 37-37 грн за доллар.

На сегодняшний день банкам запрещено предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте, а также менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), на гривну.

Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности для непроизводительного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях.

Ранее сообщалось, что глава monobank Олег Гороховский отреагировал на решение НБУ по установлению разной курсовой стоимости доллара для разных операций.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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