Новостей.COM ⇒
2022-06-01
В ЕС нашли управу на нефтепровод "Дружба" - если достичь понимания с Венгрией не удастся
Пошлины сделают нефть из РоSSии неконкурентоспособной.
© ИА Ура
Еврокомиссия предложит ввести пошлины на роSSийскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС. Об этом пишет
Такой план — это крайняя мера на случай того, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставки нефти по трубопроводу "Дружба" зайдут в тупик,
Пошлины сделают нефть из РоSSии неконкурентоспособной. Причем, юридических препятствий для введения пошлин нет.
Лия Ильченко, ZN.ua