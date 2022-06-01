В ЕС нашли управу на нефтепровод "Дружба" - если достичь понимания с Венгрией не удастся

Пошлины сделают нефть из РоSSии неконкурентоспособной.

В ЕС нашли управу на нефтепровод
© ИА Ура

Еврокомиссия предложит ввести пошлины на роSSийскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Такой план — это крайняя мера на случай того, если переговоры с Венгрией о сроках прекращения поставки нефти по трубопроводу "Дружба" зайдут в тупик, пишет издание.

Пошлины сделают нефть из РоSSии неконкурентоспособной. Причем, юридических препятствий для введения пошлин нет.


Лия Ильченко, ZN.ua

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