НБУ принял решение ликвидировать банк Аркада

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Аркада", об этом говорится в сообщении НБУ.



Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Аркада".



Напомним, 25 августа правления Национального банка приняло решение об отнесении банка "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

