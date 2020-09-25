Brexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из Британии

JPMorgan Chase & Co. переместит активы на сумму около 200 млрд евро ($ 230 млрд) из Великобритании во Франкфурт в результате выхода Великобритании из Европейского союза, сделает его одним из крупнейших банков Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

Brexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из Британии
Фото: www.flickr.com

Когда и куда будут переезжать

Как сообщает банк, США планирует через Brexit переместить активы на сумму около €200 млрд ($230 млрд) из Великобритании во Франкфурт уже до конца года. Этот шаг может увеличить баланс JPMorgan Chase & Co настолько, что банк станет шестым по величине в ФРГ, основываясь на активах крупнейших кредиторов в прошлом году.

Кроме того, JPMorgan на прошлой неделе сообщил, что около 200 лондонских сотрудников переедут в города континентальной Европы, включая Париж, Франкфурт, Милан и Мадрид.

Другие тоже активизируются

До завершения переходного периода Brexit осталось меньше четырех месяцев, и международные банки активизируют операции в ЕС, чтобы убедиться, что они и в дальнейшем смогут обслуживать клиентов.

В то время как JPMorgan сделал ставку на Франкфурт, другие банки, включая Citigroup, UBS Group и Standard Chartered, предпочли сосредоточиться в других финансовых центрах Германии.

Напомним

1 февраля 2020 Великобритания после трех лет попыток, скандалов и споров наконец оставила Европейский союз.

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