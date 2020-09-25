Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих судебных инстанций о наложении штрафов на АО «Универсал Банк». Средства, уплаченные банком как штраф, НБУ вернул Универсал Банку в добровольном порядке. Об этом сообщает сам регулятор, ссылаясь на закон «О Национальном банке Украины».

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Однако НБУ отмечает, Верховный Суд рассмотрел дело в отношении штрафа Универсал Банка без участия представителей Национального банка, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.

Судебные хроники

В январе 2019 года Нацбанк принял решение о наложении на Универсал Банк штрафа в размере 14,382 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Период проведения рискованных операция - с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года.

НБУ выявил факты осуществления клиентами Универсал Банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 3 млрд грн.

Банк проводил финансовые операции клиентов по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена ??на перераспределение (маскировку) финансовых потоков для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за товары (услуги), которые не совпадали с декларируемыми. При этом счета группы клиентов банка использовались для осуществления цепного перечисления средств между счетами в нескольких банках.

Банк, несмотря на признаки фиктивности платежей, продолжал обслуживать этих клиентов, что позволило Нацбанку принять решения о наложении штрафа.