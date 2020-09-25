Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко

Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих судебных инстанций о наложении штрафов на АО «Универсал Банк». Средства, уплаченные банком как штраф, НБУ вернул Универсал Банку в добровольном порядке. Об этом сообщает сам регулятор, ссылаясь на закон «О Национальном банке Украины».

Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко
Фото: www.stockworld.com.ua

Однако НБУ отмечает, Верховный Суд рассмотрел дело в отношении штрафа Универсал Банка без участия представителей Национального банка, несмотря на ходатайство о рассмотрении дела с их участием.

Судебные хроники

В январе 2019 года Нацбанк принял решение о наложении на Универсал Банк штрафа в размере 14,382 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Период проведения рискованных операция - с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года.

НБУ выявил факты осуществления клиентами Универсал Банка, в том числе 9 юридическими лицами, финансовых операций по переводу средств, характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные в сумме около 3 млрд грн.

Банк проводил финансовые операции клиентов по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Деятельность группы клиентов банка была преимущественно направлена ??на перераспределение (маскировку) финансовых потоков для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за товары (услуги), которые не совпадали с декларируемыми. При этом счета группы клиентов банка использовались для осуществления цепного перечисления средств между счетами в нескольких банках.

Банк, несмотря на признаки фиктивности платежей, продолжал обслуживать этих клиентов, что позволило Нацбанку принять решения о наложении штрафа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк ПорошенкоСуды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Нацбанк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления ОщадбанкаНацбанк согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления Ощадбанка
Кабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанковКабмин отменил «карантинные» ограничения для зарплат руководства госбанков
Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”Апелляционный суд отменил арест земельного участка “Нового Подола”
Компании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиардаКомпании США отменили в этом году 82 сделки M&A на сумму $111,2 миллиарда
Конкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банкКонкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банк
В Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн СуркисамВ Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн Суркисам
Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и ТурцииКанада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции
Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 летОбъединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет
КСУ отменил ограничение зарплаты госслужащим 47 тыс. гривеньКСУ отменил ограничение зарплаты госслужащим 47 тыс. гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости