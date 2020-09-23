Иран хочет повысить добычу нефти

Иран хочет повысить добычу нефти

Высокопоставленный член Совета по целесообразности Ирана подчеркнул способность страны производить 8,5 млн баррелей нефти.

"Возможности Ирана по добыче нефти очень высоки, и мы можем увеличить суточную добычу нефти до 8,5 млн баррелей", - сказал Али Ака Мохаммади.

Он добавил, что контракты, подписанные недавно между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и 17 компаниями по разведке и добыче, добавят 1 млн. баррелей нефти к производственным мощностям страны, сообщает Fars News.

В своем соответствующем выступлении в прошлом месяце министр нефти Ирана Бижан Зангене подчеркнул, что Вашингтону не удалось остановить энергетическую и нефтяную деятельность Исламской Республики, несмотря на односторонние санкции, введенные против страны.

"Санкции не являются постоянными. Нам необходимо увеличить наши мощности по добыче нефти, чтобы мы могли вернуться на рынок с мощью", - сказал Б.Зангене, выступая на церемонии начала поставок газа в 77 иранских деревень.

Он подтвердил важность увеличения мощностей по добыче нефти для Ирана и сказал: "Делая это, мы вернем долю Ирана на мировом рынке".

МинПром по материалам Иран.ру

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