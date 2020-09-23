Офис генпрокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грн

Предприятия незаконно сформировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые затем обналичили.

Офис генерального прокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов в сумме более 260 млн грн предприятиями реального сектора экономики.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) предприятиями реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица ряда крупных субъектов хозяйствования закупали сельхозпродукцию за наличные средства у частных предпринимателей. После этого, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, такие финансово-хозяйственные операции оформлялись с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

В течение 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые затем перевели в наличные.

Во время обысков в офисах предприятий правоохранители изъяли компьютерную технику, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.