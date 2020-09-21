Сумма ежедневных транзакций в сети Ethereum превысила $1,4 миллиона

На этой неделе в сети Ethereum показатель ежедневных транзакций достиг нового рекордного уровня в $1,4 млн. Это исторический максимум Ethereum. Об этом сообщает Etherscan.

Сумма ежедневных транзакций в сети Ethereum превысила $1,4 миллиона
Фото: pixabay.com

Предыдущий максимум в $1,34 млн был зафиксирован в период популярности первичного размещения монет (ICO) в начале 2018 года.

Во время медвежьего рынка, который начался в 2018 году, сетевая активность Ethereum постепенно начала снижаться и к 10 февраля 2019 года опустилась до 381 тыс. транзакций.

Нынешняя популярность DeFi проектов стала следующим большим событием для сети Ethereum.

Децентрализованная биржа Uniswap, запустившая 17 сентября 2020 года собственный токен UNI, стала катализатором, необходимым для достижения нового исторического максимума ежедневных транзакций. На сегодняшний день в сети уже 77 027 адресов содержат UNI.

К концу недели (14-18 сентября) средняя стоимость, по которой торгуется Ethereum на торговых площадках, составляет $384.

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