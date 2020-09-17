В 2021 году из-за налоговых льгот Украина потеряет более 35 миллиардов — исследование

Из-за введения определенных налоговых льгот в госбюджет и местные бюджеты на 2021 год отечественная экономика недополучит 35,2 млрд грн, что на 4,5% больше, чем в этом году (33,6 млрд грн). Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЭ).

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Где потеряем

Значительные потери бюджета ожидаются вследствие введения льгот по НДС – 17,9 млрд грн. Наибольший объем этих льгот получит социальная сфера (10,1 млрд грн), в том числе здравоохранение (7,3 млрд грн) и образование (2,8 млрд грн).

Далее идут такие отрасли, как поставки жилья (2,5 млрд грн), поставки угля (1,4 млрд грн), услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом и поставке периодических изданий печатных средств массовой информации и книг (по 1,1 млрд грн ).

Следующий по объему налог, поступающий в местные бюджеты, – это налог на имущество – 13,4 млрд грн (в 2020 году – 13,3 млрд грн). В его структуре наибольшую часть занимают льготы по земельному налогу. Согласно прогнозу, в 2021 году потери доходов органов местного самоуправления от льгот по земельному налогу составят 8,4 млрд грн, потери от освобождения учебных заведений от уплаты земельного налога – 2,3 млрд грн, учреждений здравоохранения – 0,7 млрд грн.

Третье и четвертое места соответственно занимают акцизный налог с импортных товаров (1,6 млрд грн) и налог на прибыль предприятий (1,5 млрд грн). Более всего по объему льгот по этим статьям бюджета получит самолетостроение – 690,3 млн грн, а также финансовая сфера – 665,9 млн грн.

Последнее, пятое, место по объему потерь занимает акцизный налог с отечественных товаров – 0,8 млрд грн. Льготы по акцизному налогу (как с отечественных, так и с импортных товаров) получит авиационная отрасль – ввоз и реализация авиационных бензинов и топлива для реактивных двигателей (суммарно 2,4 млрд грн).

Что касается потерь местных бюджетов, то, кроме указанного выше налога на имущество, спрогнозированы потери доходов от сбора за места для парковки транспортных средств (0,2 млн грн), туристического сбора (0,9 млн грн). Рост потерь от этих сборов возможно на уровне + 27,0% к ожидаемым потерям 2020 года.

Ранее сообщалось

Как писал «Минфин», Министерство финансов 14 сентября представило проект закона о госбюджета-2021. Ключевыми приоритетами нынешнего госбюджета стали:

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+)

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

•поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

состоятельные регионы.

Проект бюджета составлен на основе макропрогноза, разработанного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно ему в 2021 году рост ВВП Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года – 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.