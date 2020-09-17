Легендарная британская туркомпания Thomas Cook возобновила работу в онлайн-формате

Легендарная британская туркомпания Thomas Cook снова начала работать в среду, 16 сентября, в качестве онлайн-туроператора, который сначала будет продавать туры в безопасные направления из списка британского правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Легендарная британская туркомпания Thomas Cook возобновила работу в онлайн-формате
Фото: thepage.com.ua

Возрождение компании

Компания, куплена китайской Fosun Group за 11 млн фунтов ($ 14 млн) после банкротства в прошлом году, сейчас имеет новый веб-сайт, на котором клиенты могут планировать свои поездки с дополнительными услугами, такими как аренда автомобилей и страхование путешествий.

«Восстановленная компания использует модель защиты платежей и будет получать деньги клиентов только после того, как они вернутся из отпуска», — сказал главный исполнительный директор компании в Великобритании Алан Френч.

Предыстория

Thomas Cook просуществовала 178 лет, а ее основатель, Томас Кук, считался «отцом мирового туризма».

Компания с выручкой почти 10 млрд евро стала жертвой своего огромного размера, не выдержав конкуренции с туристическими онлайн-сервисами.

Ее крах спровоцировал самую большую репатриацию в мирное время — утром в понедельник, 23 сентября, 600 000 туристов (из них более 150 000 — граждане Великобритании) узнали, что не смогут продолжить путешествие по плану или вернуться домой, — крупнейший и старейший британский туроператор объявил о банкротстве.

Fosun приобрела бренд Thomas Cook за 11 млн фунтов.

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