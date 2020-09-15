За время карантина Украина потеряла 15% налогов от импорта

В марте-августа 2020 года объем налогооблагаемого импорта составил 22,6 млрд долл. - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года cнизился на 14,9%, или на 3,9 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.



В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди: товаров промежуточного потребления на 18,5%, в т.ч .: кокса и полукокса - 75,6%, руды, шлаков, золы - 72,5%, каменного угля - 36,2%; товаров инвестиционного назначения на 17,5%, среди которых: тракторы для с/х работ - 50%;

моторные транспортные средства спец.призначення - 36,9%; моторные транспортные средства для перевозки грузов - 24,8%;

подакцизных нефтепродуктов (бензина и дизтоплива) на 43,4%.



В то же время сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.



В частности, произошло увеличение импорта: пищевых продуктов на 24,5%, в т.ч.: молока и молочных продуктов - 118,8%, овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) на 69,3%, шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) - 42,9%; потребительских товаров длительного пользования на 8,9%, в т.ч .: электрических машин, оборудования и их частей - на 28,3%, мебели, постельных принадлежностей - на 1,5%.



