Крупнейшая сделка на рынке чипов: Nvidia покупает Arm за рекордные $40 миллиардов

Американская технологическая компания Nvidia купила разработчика технологий мобильных процессоров Arm у японской холдинговой компании SoftBank за $40 млрд, получив контроль над некоторыми из наиболее широко используемых электронных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая сделка на рынке чипов: Nvidia покупает Arm за рекордные $40 миллиардов
Фото: overclockers.ru

Сделка стала крупнейшей на сегодняшний день в индустрии микросхем.

Что известно о соглашении

Nvidia заплатит $21,5 млрд акциями и $ 12 млрд наличными за британского разработчика микросхем, включая $ 2 млрд за подписание.

SoftBank может получить дополнительно $ 5 млрд наличными или акциями, если деятельность Arm будет соответствовать определенным целям, говорится в заявлении компании.

Еще $ 1,5 млрд будут выплачены сотрудникам Arm в виде акций Nvidia.

Акции SoftBank выросли на 10% после объявления новости о сделке и возобновлении разговоров о том, что компания может вновь стать частной и будет исключена из листинга.

Издание сообщает, что важность Arm намного превышает его доход, производитель получает от лицензирования чипов и продажи процессорных проектов. Эта технология лежит в основе продажи более 1 млрд смартфонов ежегодно. Чипы, которые используют код и его схемы, есть везде, от заводского оборудования до домашней электроники.

Что может помешать сделке

Преградой для закрытия сделки может стать получение одобрения регулирующих органов. Компаниям необходимо получить разрешения от Китая, Великобритании, Европейского Союза и США, и это может занять до 18 месяцев. Одобрение Китая может быть особенно трудным, учитывая растущую напряженность в отношениях с США.

«Теперь Arm станет американской компанией, и конфликт в индустрии чипов между США и Китаем станет еще жестче, поскольку Китай все еще контролирует Arm China», — сказал руководитель консалтинговой компании по слияниям и поглощениям Kachitas Corp в Токио Коджи Хира.

Еще одна серьезная проблема — это опасения по поводу того, нарушит ли покупка отношения Arm с такими клиентами, как Apple и Intel. Разработчику микросхем до сих пор удавалось работать с широким кругом партнеров, частично благодаря тому, что он не конкурировал с ними.

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