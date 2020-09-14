В Европе растет спрос на стальную продукцию

Улучшение конъюнктуры на европейском рынке стали способствуют тому, что региональные металлургические компании возвращают в строй мощности, остановленные весной этого года в начале кризиса.



Корпорация ArcelorMittal, по данным СМИ , снова запускает электродуговую печь на предприятии Sestao в Испании . Пока сама ArcelorMittal официально не подтверждает это сообщение.



Мощность Sestao составляет 1,8 млн. горячекатаного проката и 600 тыс. т травленого проката в год. Но в настоящее время они загружены не более чем на 20-30%.



Итальянская компания Arvedi возобновляет работу большей из двух своих электродуговых печей производительностью 2,8 млн т в год. Она простаивала с начала августа текущего года.



Причиной возвращения оборудования в строй специалисты называют улучшение обстановки на итальянском рынке горячекатаного проката. Сокращение производства на комбинате ArcelorMittal Italia до минимального показателя за последние десятилетия привело к появлению некоторого дефицита данной продукции.



