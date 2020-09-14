В Европе растет спрос на стальную продукцию

В Европе растет спрос на стальную продукцию

Улучшение конъюнктуры на европейском рынке стали способствуют тому, что региональные металлургические компании возвращают в строй мощности, остановленные весной этого года в начале кризиса.

Корпорация ArcelorMittal, по данным СМИ, снова запускает электродуговую печь на предприятии Sestao в Испании. Пока сама ArcelorMittal официально не подтверждает это сообщение.

Мощность Sestao составляет 1,8 млн. горячекатаного проката и 600 тыс. т травленого проката в год. Но в настоящее время они загружены не более чем на 20-30%.

Итальянская компания Arvedi возобновляет работу большей из двух своих электродуговых печей производительностью 2,8 млн т в год. Она простаивала с начала августа текущего года.

Причиной возвращения оборудования в строй специалисты называют улучшение обстановки на итальянском рынке горячекатаного проката. Сокращение производства на комбинате ArcelorMittal Italia до минимального показателя за последние десятилетия привело к появлению некоторого дефицита данной продукции.

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