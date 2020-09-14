Дефицит бюджета США превысил рекордные $3 триллиона

Дефицит федерального бюджета США в 2020 фискальном году по состоянию на конец августа превысил рекордные $3 трлн. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов США , передает Укринформ.

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Ожидаемый дефицит до конца года

Согласно отчетности Минфина, дефицит бюджета крупнейшей экономики мира достиг $3,007 трлн.

При этом уточняется, что поступления в федеральный бюджет в 2020 фискальном году составили почти $3,047 трлн, а расходы — около $6,054 трлн.

Ожидается, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь $3,3 трлн, поскольку фискальный год в стране завершается 30 сентября.

Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял около $984 млрд.

Напомним, во время глобального финансового кризиса в 2009 году дефицит федерального бюджета США достиг $1,4 трлн.

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