В Украине упали темпы строительства жилья

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года.

За первые шесть месяцев 2020 года общая площадь жилых помещений, на которые были выданы разрешения на выполнение строительных работ, уменьшилась в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов - 3,6 млн кв. м

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года - до 368,1 тыс кв. м, тогда как в Киевской области выросла вдвое - до 1,36 млн кв м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.

Напомним, в начале марта по всей Украине стартовал проект "Большое строительство". Основной задачей проекта является реконструкция или строительство 6,5 тыс. км дорог, 142 школ, 117 детских садов, 212 отделений экстренной медпомощи, 570 медлабораторий и 122 спортивных комплексов по всей стране.

По данным Киевского международного института социологии, "Большое строительство" поддерживают почти 90% украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.