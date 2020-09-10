Объемы поступлений от ЕСВ увеличились почти на 5%

Сбор денежных средств от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) по состоянию на 1 сентября составил 185,2 млрд грн. Это на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Объемы поступлений от ЕСВ увеличились почти на 5%

Наибольшая доля в структуре средств от ЕСВ

Наибольшую долю в структуре средств от ЕСВ составляют суммы, начисленные работодателями на суммы заработной платы, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, помощи по временной нетрудоспособности, а также в связи с беременностью и родами.

Напомним

По состоянию на 1 августа 2020 года объемы поступлений составили 162,532 млрд грн.

Прирост объемов ЕСВ за август составил 22,7 млрд грн, что на 0,7 млрд грн, или 3%, больше, чем в августе прошлого года.

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