Южный ГОК увеличил выпуск концентрата

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в январе-августе 2020 года нарастил выпуск железорудного концентрата на 2,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 8,6 млн т.



Об этом сообщается на сайте предприятия. В течение 8 месяцев комбинат не производил агломерат.



В августе предприятие произвело 1,16 млн т ЖРК, что на 10,9% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.



По итогам 2019 года ЮГОК увеличил производство концентрата на 0,1% по сравнению с 2018-м – до 12,3 млн т. Выпуск агломерата за год упал на 45,8% – до 945,8 тыс. т.



Южный горно-обогатительный комбинат – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды, 11 млн т концентрата и 2 млн т агломерата в год.



