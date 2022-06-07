РоSSия в два раза увеличила экспорт зерна, в том числе за счет ворованного в Украине

РФ украла в Украине зерно на сумму около $200 млн.

РоSSия в мае экспортировала 1,26 млн тонн пшеницы, в мае прошлого года показатель составлял 675 тыс. тонн, следует из мониторинга РоSSийского зернового союза. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что в целом экспорт зерна за минувший месяц составил 1,808 млн тонн. Экспорт ячменя на фоне низкого спроса упал до 144 тыс. тонн с 695 тыс. тонн годом ранее. Экспорт кукурузы в мае составил 404 тыс. тонн против 640 тыс. тонн год назад.

Если экспорт вырос, это может означать только одно - РоSSии удалось найти покупателей на ворованное украинское зерно.

Предварительно известно, что роSSийские власти украли на оккупированных территориях от 400 000 до 500 000 т зерна, вывезя б?льшую его часть вначале в Крым.

По текущим ценам 500 000 т — это около $200 млн.


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Обмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднееОбмен валюты в Германии и Польше: банкир дал советы, как осуществить его выгоднее
Посибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в ПольшеПосибия беженцам из Украины больше не будут выплачивать в Польше
Пенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всемПенсии работающим гражданам выплатят в июне, однако не всем
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топливаЦены на бензин в Украине: НБУ спрогнозировал стоимость топлива
Цены на сахар в Украине вырастутЦены на сахар в Украине вырастут
Пенсионный фонд регулярно совершает ошибки при начислении и перерасчетах пенсий, причем не в пользу пенсионеров - юристПенсионный фонд регулярно совершает ошибки при начислении и перерасчетах пенсий, причем не в пользу пенсионеров - юрист
Грибы в Украине за неделю рекордно упали в ценеГрибы в Украине за неделю рекордно упали в цене
Доллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятенДоллар по 50 гривен в ближайшее время в Украине маловероятен
Украинские супермаркеты обновили цены на соль в УкраинеУкраинские супермаркеты обновили цены на соль в Украине
В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине: как она выглядитВ Ватикане выпустили монету, посвященную Украине: как она выглядит
Проценты по депозитам в Украине будут изменены - НБУПроценты по депозитам в Украине будут изменены - НБУ
Как в Украине изменились зарплаты и рынок вакансий: июньская инфографикаКак в Украине изменились зарплаты и рынок вакансий: июньская инфографика
РоSSийский банк, финансирующий войну в Украине, впервые официально заявил о начале работы на оккупированном ДонбассеРоSSийский банк, финансирующий войну в Украине, впервые официально заявил о начале работы на оккупированном Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости