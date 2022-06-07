РоSSия в мае экспортировала 1,26 млн тонн пшеницы, в мае прошлого года показатель составлял 675 тыс. тонн, следует из мониторинга РоSSийского зернового союза. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что в целом экспорт зерна за минувший месяц составил 1,808 млн тонн. Экспорт ячменя на фоне низкого спроса упал до 144 тыс. тонн с 695 тыс. тонн годом ранее. Экспорт кукурузы в мае составил 404 тыс. тонн против 640 тыс. тонн год назад.

Если экспорт вырос, это может означать только одно - РоSSии удалось найти покупателей на ворованное украинское зерно.

Предварительно известно, что роSSийские власти украли на оккупированных территориях от 400 000 до 500 000 т зерна, вывезя б?льшую его часть вначале в Крым.

По текущим ценам 500 000 т — это около $200 млн.