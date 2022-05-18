В Польше увеличилось количество вакансий для украинцев: какую работу предлагают и сколько платят

В Польше увеличилось количество вакансий для украинцев. По сравнению с мартом, в мае предложений о работе стало больше на 18%. Об этом рассказали в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В первую очередь увеличилось количество мужских вакансий, так как рабочие места, которые ранее занимали украинцы, теперь пустуют. Дефицит рабочей силы в Польше начал увеличиваться в марте, поскольку украинские мужчины стали возвращаться защищать Украину. Поляки с нетерпением ждут окончания войны в Украине и возвращения заробитчан.

В марте и апреле часть предприятий была вынуждена перестроить свою работу из-за того, что их деятельность была связана с Россией . Соответственно часть работников пришлось уволить, но в мае спрос на мужские вакансии снова вырос, в частности, в металлургической и строительной сферах.

Без знания языка в Польше за физический труд можно получать 23 000-24 000 в месяц. Чаще всего работу с таким окладом предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания, строительных компаниях и на логистических складах.

Для женщин количество вакансий в Польше также растет. Полоть и формировать клумбы, сажать цветы и собирать клубнику украинки могут за 3200 злотых (22 400 гривен или 723 доллара) в месяц. Доярки могут получать до 5000 злотых (35 тысяч гривен или 1129 долларов). Хватает вакансий и для швей, массажистов, парикмахеров и упаковщиц на завод.

Ранее сообщалось, что Греция открыла 50 тысяч вакансий для украинских беженцев.