Работа в Польше: увеличилось количество вакансий для украинских беженцев

В Польше стало больше предложений по трудоустройству для иностранцев. Работа для украинских беженцев стала более доступной. Количество вакансий резко возросло на 35-40%.

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal сообщили, что наибольший спрос на работников наблюдается в пищевой промышленности (прирост составил 10%), а также в логистике, торговле и электронной коммерции (вакансий стало больше на 7%). Максимально – на 20% - увеличилось число предложений для мужчин.

Эксперты сообщили, что дефицит кадров в ближайшие недели только усилится. На предприятиях будет много рабочих мест. Это примерно 100 тысяч украинцев, которые после начала войны с Россией покинули страну и отправились защищать родину от оккупантов. Также недостаток кадров вызван невозможностью выезда мужчин на сезонную работу в Польшу из-за мобилизации в Украине.

Глава департамента рекрутации Анна Джоболда сообщила, что ставки сохраняются на довоенном уровне. При этом с началом сезона могут увеличиться зарплаты в отраслях, которые предусматривают тяжелый физический труд.

По данным Главного управления статистики Польши , каждой третьей производственной компании не хватает персонала. Самая острая ситуация в транспортных и строительных организациях.

В двух прошлых месяцах в Польше было больше безработных мужчин из Украины. Это связано с тем, что местные фирмы, которые сотрудничали с роSSийским бизнесом, ограничили свою деятельность, сократили работников и стали искать новые рынки сбыта.

Некоторые вакансии на предприятиях занимаются женщинами-беженками из Украины. Организации адаптируют для них должности, ранее занятые мужчинами.