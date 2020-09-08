Американские компании отозвали петицию о пошлинах на лист и полосу из нержавейки из Китая

Как сообщает Yieh.com, Министерство торговли США отменило административную проверку постановления об антидемпинговых и компенсационных пошлинах на импорт листов и полос из нержавеющей стали из Китая.



Первоначально запланированный период проверки для антидемпинговых пошлин был с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г., а для компенсационных пошлин - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.



Отмена была основана на своевременном отзыве ранее поданной петиции 10 июня 2020 года от компаний AK Steel Corporation, ATI Flat Rolled Products, North American Stainless и Outokumpu Stainless USA, охватывающей 152 китайских производителей и экспортеров.



