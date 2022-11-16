Скільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографіка
Атака по Україні 15 листопада ракетами та дронами обійшлася Росії у суму від 500 млн до 1 млрд доларів, інформує
Атака по Україні 15 листопада ракетами та дронами обійшлася Росії у суму від 500 млн до 1 млрд доларів.
Про це свідчать підрахунки, які
Зокрема, РФ запустила по Україну 96 ракет:
- крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, Х-555, "Калібр";
- керовані авіаційні ракети Х-59;
- ударні дрони "Shahed-136/131",
- "Оріон",
- "Орлан-10".
Українською протиповітряною обороною знищено:
- 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр");
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- 10 дронів Shahed-136/131;
- один БпЛА "Оріон";
- один безпілотник "Орлан-10".
За інформацією Forbes, одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів. Вартість ракети типу Х-101 - 13 млн доларів. Ціна ракети Х-555 – 7,5 млн доларів.
Тож, на ракети Росія витратила 495-963 млн доларів.
За даними Генштабу ЗСУ вартість керованої ракети Х-59 - 300 тисяч доларів, а дві обійшлись у 600 тисяч доларів.
Іранські ударні БПЛА Shahed-136/131 коштують 20 тис.- 50 тис. доларів за одиницю. 10 таких дронів обійшлися у 350 тисяч доларів.
Безпілотник "Орлан-10" коштує 100 тисяч доларів, а Оріон - 30 тисяч.
Загальна вартість БПЛА 526 млн - 994 млн доларів.