Скільки коштував Росії масований удар по Україні 15 листопада: інфографіка

Атака по Україні 15 листопада ракетами та дронами обійшлася Росії у суму від 500 млн до 1 млрд доларів, інформує Апостроф.

Атака по Україні 15 листопада ракетами та дронами обійшлася Росії у суму від 500 млн до 1 млрд доларів.

Про це свідчать підрахунки, які наводить "Українська правда".

Зокрема, РФ запустила по Україну 96 ракет:

  • крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, Х-555, "Калібр";
  • керовані авіаційні ракети Х-59;
  • ударні дрони "Shahed-136/131",
  • "Оріон",
  • "Орлан-10".

Українською протиповітряною обороною знищено:

  • 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр");
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 10 дронів Shahed-136/131;
  • один БпЛА "Оріон";
  • один безпілотник "Орлан-10".

За інформацією Forbes, одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів. Вартість ракети типу Х-101 - 13 млн доларів. Ціна ракети Х-555 – 7,5 млн доларів.

Тож, на ракети Росія витратила 495-963 млн доларів.

За даними Генштабу ЗСУ вартість керованої ракети Х-59 - 300 тисяч доларів, а дві обійшлись у 600 тисяч доларів.

Іранські ударні БПЛА Shahed-136/131 коштують 20 тис.- 50 тис. доларів за одиницю. 10 таких дронів обійшлися у 350 тисяч доларів.

Безпілотник "Орлан-10" коштує 100 тисяч доларів, а Оріон - 30 тисяч.

Загальна вартість БПЛА 526 млн - 994 млн доларів.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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