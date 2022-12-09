У листопаді українці більше купували техніку та знімали готівку на касах — Приватбанк

У листопаді українці на 15% більше, ніж у жовтні, сплачували картками у мережі торгових терміналів Приватбанку за покупку електроніки та побутової техніки. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Причини зростання покупок техніки

Як повідомив член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, відчутне зростання покупок техніки до 3,8 млрд грн зумовлено традиційним періодом розпродажів «чорної п?ятниці».

Найпопулярніші товари

Найбільш популярними товарами місяця стали павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

Також у листопаді українці більше витрачали на пальне — оплати картками на АЗС у порівнянні з жовтнем зросли на 7,6% до 2,7 млрд грн.

При цьому українці менше витрачали з карток на їжу (-9,6%, 22,1 млрд грн), ліки (-4%, 3,1 млрд грн) і кафе та ресторани (-12,4%, 3,1 млрд грн).

Готівка на касі

В умовах перебоїв з постачанням електрики набирає популярності послуга зняття готівки на касі. За листопад через торгові термінали Приватбанку українці отримали готівки на касах торгових точок на 43% більше у порівнянні з жовтнем на суму 2,3 млрд грн.

За останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 мільйона українців, середня сума отриманої готівки на касах трохи перебільшує 1,5 тис. грн.

Загалом через аварійні перебої з електрикою обсяги оплат покупок картками у листопаді були меншими, ніж у жовтні на 5,1% (51 млрд грн).