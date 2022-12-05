Росія у листопаді недоотримала майже $1.5 млрд доходів від нафти і газу

Доходи Росії від нафти і газу впали за місяць на понад 30%, інформує ZN.ua.

Російський бюджет у листопаді недоотримав 90.2 млрд рублів (майже $1.5 млрд) нафтогазових доходів у порівнянні з очікуваннями Міністерства фінансів, передає Forbes.

У листопаді Росія отримала загалом 866,4 млрд рублів нафтогазових доходів. Це на 32% менше, ніж було у жовтні (1281,7 млрд рублів). У жовтні обсяг надходжень від продажу енергоресурсів був найбільшим як мінімум із січня 2021 року.

Обсяг додаткових нафтогазових доходів у листопаді обвалився майже вчетверо щодо жовтня: 108,9 млрд рублів проти 435,1 млрд рублів. У жовтні бюджет недоотримав лише 7,5 млрд рублів нафтогазових доходів щодо рівня очікувань.

У грудні російський Мінфін прогнозує приплив додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету у розмірі 176.1 млрд рублів - у зв'язку з тим, що нафта на ринку дорожча, ніж було закладено у базовий рівень. Таким чином, сукупний за два місяці обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів складе, за прогнозом, 85.9 млрд рублів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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