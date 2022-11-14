У Києві знизилися ціни на оренду квартир: скільки коштує зняти бюджетне житло в листопаді

У Києві вже вдруге за період війни знижуються ціни на оренду квартир. За місяць середня вартість оренди впала з 13038 грн до 13000 грн. Ще рік тому середня вартість оренди у столиці становила 15 232 грн.

Якщо порівнювати цінники на сайтах нерухомості, то найчастіше однокімнатні квартири у столиці здають за 7800 грн (16,1% оголошень). Також однокімнатні квартири здаються по 10 800 грн та 6 000 грн. Ціна залежить від району та стану житла. Двокімнатні кияни найчастіше складають за 12 000 грн. Середня вартість оренди трикімнатних квартир на сьогоднішній день – 15 000 грн.

Традиційно найдорожче житло здається у центрі Києва. Так, у Печерському районі Києва квартиру в середньому можна зняти за 21 000 грн., в Оболонському – за 16 000 грн., у Шевченківському районі – за 15 700 грн.

Найдешевше орендоване житло можна знайти у Святошинському та Деснянському районах. Тут середня вартість оренди складає 8500 грн.

На початку 2022 року через війну ціни на оренду квартир у Києві неабияк просіли. "Однушку" можна було зняти за 6000-7000 грн. Потім влітку цінник знову підскочив і попит на оренду житла на 30% відновився за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Після 10 жовтня, коли відбулася масова ракетна та дронова атака по столиці, почалася нова хвиля еміграції з Києва, і ціни на оренду впали.

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