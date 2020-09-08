Магазины B2B Jewelry продолжают работать. В СБУ объяснили причину
Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Об этом
Что известно
В СБУ сообщили, что вручили подозрения организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов.
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.
По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Напомним, за время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация СБУ.
Предыстория
- В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
- 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.
- 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.