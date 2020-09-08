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2020-09-08
СЕТАМ продал арестованного имущества на 9,3 миллиарда
Государственное предприятие «СЕТАМ», начиная 2015 года, провело более 63 тыс. успешных аукционов по реализации арестованного имущества на 9,3 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе СЕТАМ,
Фото: epravda.com.ua
Сколько имущества реализовали
«Команда предприятия провела 63656 успешных аукционов на 9,3 млрд грн. Рост цены составляет в среднем 12%», — сообщил гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Порядок реализации имущества изменился
Министерство юстиции 28 августа внесло изменения в Порядок реализации арестованного имущества, разделив функции администратора и организатора.
При этом ProZorro.Продажи стало администратором в системе реализации арестованного имущества, а СЕТАМ — организатором.
Ранее сообщалось
- С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket провели 14774 аукционы и реализовали залоговое имущество банков и других партнеров на 3 млрд грн.