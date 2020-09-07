Баффет продал еще 100 миллионов акций Wells Fargo

Инвестхолдинг известного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократил свои позиции в акциях Wells Fargo более чем на 40%, сообщается в отчете SEC.

Баффет продал еще 100 миллионов акций Wells Fargo

Berkshire продала более 100 млн акций, сократив свою долю в обыкновенных акциях Wells Fargo примерно до 3,3%.

Баффет и компания еще во II квартале перераспределял вложения из банковского сектора и внутри него, наращивая покупки акций Bank of America и продавая Wells Fargo, в котором когда то Berkshire была крупнейшим держателем акций.

Wells Fargo будучи одним из крупнейших банков США и крупнейшим ипотечным кредитором в июле сообщил о своих первых квартальных убытках с 2008 г. Негативное влияние последствий вспышки эпидемии вынудило банк отправить в резервы миллиарды долларов, притом что и до этих событий он имел проблемы, вызванные скандалами, когда сотрудники завышали показатели деятельности, оказывая услуги клиентам без их ведома.

Акции Wells Fargo подешевели с начала года на 54%, показав худший результат в финансовом секторе, притом, что S&P 500 вырос на 6%.

Как впоследствии выяснилось, Баффет не только диверсифицирует вложения по отраслям и компаниям, но прибегнул к инвестициям в японскую экономику.

Напомним

6 июля Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, купил газовые активы у американской Dominion Energy.

24 июля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $ 800 млн.

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