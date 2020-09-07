Минюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардов
Минюст подготовил законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке.
О чем сообщил министр
По словам министра, «постановление незаконное, наглое и глупое». Но судебные решения обязательны к исполнению.
«Ожидать рассмотрение апелляции или кассации — долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления», — сообщил Малюська.
Он пояснил, что этот законопроект не оформляется как правительственный для экономии времени через рассмотрение Кабмином: «У нас счет идет даже не на дни, а на часы».
Предыстория
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2 сентября Печерский суд под председательством судьи Вовка принял решение принудительно взыскать с Приватбанка почти 10 млрд грн ($350 млн) в пользу шести компаний, связанных с братьями Суркисами.
- Также суд полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.
- Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).
- Суркисы хотят также добиться признания недействительной конвертации более 1 млрд грн их средств на акции Приватбанка (bail-in), которые впоследствии государство выкупило за 1 грн.