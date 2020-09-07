Минюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардов

Минюст подготовил законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке.

Фото: novograd.city

О чем сообщил министр

По словам министра, «постановление незаконное, наглое и глупое». Но судебные решения обязательны к исполнению.

«Ожидать рассмотрение апелляции или кассации — долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления», — сообщил Малюська.

Он пояснил, что этот законопроект не оформляется как правительственный для экономии времени через рассмотрение Кабмином: «У нас счет идет даже не на дни, а на часы».

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